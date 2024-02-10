警方發現林姓竊嫌（43歲）正好就在該車旁邊，警員林俊凱一個箭步上去，立即控制林嫌。（圖／警方提供）

新北市1名50歲蘇姓男子，日前凌晨6時許跑到派出所報案表示，他的貨車失竊，因為貨車是他的生財工具，車子遭竊對他是非常不方便的，警方獲報後立即展開調查，經調閱監視器後，在土城發現失竊貨車，並發現林姓竊嫌（43歲）正好就在該車旁邊，員警一個箭步上去，立即控制林嫌。

警方表示，報案人50歲蘇男於1月22日凌晨6時許衝忙跑進三重派出所報案稱其小貨車不見，著急表示該貨車為其生財工具，快過年了，沒了車對其工程要趕工非常不方便，請求警方協助。派出所員警立即分工合作，一部分員警負責調閱沿線監視器，經顯示該車輛從三重沿線駛至板橋，最終位置落在板橋土城區一帶，但詳細位置不確定。

警方立即帶同車主前往監視器畫面最後出現位置周遭尋找車輛，沿途遍尋該車，土法煉鋼徒步尋車約1小時，於10時許在土城區廣福街一帶，距離監視器畫面最後出現位置五公里處發現失竊貨車，並發現林姓竊嫌（43歲）正好就在該車旁邊，警員林俊凱一個箭步上去，立即控制林嫌。

犯嫌事跡敗露，遂坦承該車為其竊取後駕駛停放於此處裝載裝潢廢棄物，準備出發清運；警方當場逮捕並對其宣告權利，同時在其隨身攜帶之包包內查獲毒品安非他命殘渣袋1袋，全案依竊盜及毒品罪嫌帶返所偵辦。由於此案偵破過程迅速精準，贏得蘇姓車主讚譽有嘉，頻向三重派出所員警道謝！

三重警分局分局長黃南山呼籲，為防範汽車竊盜，除可為愛車安裝方向盤鎖、排檔鎖、警報器等防盜器材外，停車時挑選燈光明亮的處所等等，都可以降低愛車被竊的機率。若愛車遭竊，請立即撥打110報案專線，警方將用最快時間提供協助，全力守護市民財產安全。

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