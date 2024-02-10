有些人做事很有原則，一旦看到不公平的事情，就會選擇站出來發聲。《搜狐網》運勢專欄分享4個為人正派的星座，他們富有正義感，經常默默協助需要幫助的人，不會被利益或金錢誘惑，因此容易受人尊崇。

▎天秤座

天秤座為人正義，看到不公平的事情，會馬上拔刀相助，希望透過自己的努力，讓身邊的人不受傷害，此外還很同情弱者，在背後默默提供協助，正義感爆棚，做事光明磊落，雖然個性溫和又善良，但追求公正時會變得堅毅。

▎牡羊座

牡羊座個性直率，有看不慣的地方會直接說出來，遇到不公平的事情，絕不坐視不管，努力爭取屬於自己東西，也會幫助弱者討公道，做事坦蕩不遮掩，只論對錯，不講人情，牡羊座不善於說謊，也不會欺騙他人，除非是善意的謊言。

▎金牛座

金牛座穩重又憨厚，不喜歡計較太多，做事很有原則，堅持自己的立場及正確的事情，不允許他人挑戰真理，面對不合理的事情時，金牛座會選擇站出來捍衛權利，就算不關自己的事，也會替他人發聲，為人正派絕不做違背良心的事情。

▎處女座

處女座凡事追求完美，雖然容易給人囉嗦的印象，但他們富有正義感，道德標準很高，對一切都有嚴格要求，最不能容忍的就是違反道德，從不對任何人唯唯諾諾，不屑接近沒有原則的人，相信正義能戰勝邪惡。