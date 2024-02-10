26歲的小朱（化名）於5年前曾社服單位轉介，在高雄市勞工局職業重建個案管理員協助下帶著她進行一連串的職前準備訓練，未料她卻選擇放棄。但去年6月，她又找上同一位職管員，這次下定決心，學習一氣呵成，成功錄取兼職的餐務洗滌工作，15天後轉任正式員工，穩定工作中。

職業重建個案管理員（簡稱職管員）第一次服務領有身心障礙證明的小朱，是在2018年由社服單位轉介，看著資料，職管員一直提醒自己該用怎樣的口吻及距離，同理著她的困境及夢想，帶著她去認識成長及現實，接著一連串的職前準備訓練，得學習搭公車、學習講話友善點、學習工作責任、學習把清潔工作做好，可惜小朱負荷不了壓力，逃回自己的舒適圈。

2023年6月，她主動出現在楠梓就服站，向同一位職管員堅決地說：「幫我找工作」，起初憂心她毅力不夠，職管員又再一次陪她學習搭公車、學習講話友善點、學習解決問題，這次，小朱不再拒絕，讓所有的學習一氣呵成。

同年8月，職管員連結就業服務資源，在就服員的協助下，錄取兼職的餐務洗滌工作，這次小朱抓緊機會、認真工作，短短15天就獲得主管認同，轉任正式員工。目前為止她已經穩定工作4個月，不時與職管員和就服員分享自己嚮往的未來藍圖，期待能持續穩定工作，讓離開原生家庭、獨立生活的理想得以實現。

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心於岡山、楠梓、成功、三民、鳳山、前鎮就服站以及旗山就服台設置職業重建服務窗口，以利在地身心障礙民眾可以就近諮詢，有求職就業相關需求的身心障礙民眾攜帶身心障礙證明及身分證洽詢。