阿根廷足壇球王梅西日前隨美國足球聯盟球隊訪問香港，交流賽他卻沒上場，對外宣稱身上有傷；轉赴日本交流，他卻上場30分鐘而且生龍活虎，鬧出差別待遇風波，引發中國大陸民眾激憤之情。繼大陸杭州市體育局昨（9日）宣布取消3月在當地舉行的阿根廷與奈及利亞友誼賽，北京足協今（10日）上午也公告「目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計畫」。

效命於美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊的梅西（Lionel Messi），本月4日隨隊訪問香港，4萬球迷熱烈歡迎並且湧入球場就想一睹球王丰采，豈料他全程坐在場邊沒有上場，當天就受到球迷喝倒采的待遇。3天後邁阿密國際隊轉往日本與J聯盟神戶勝利船隊交流，下半場梅西居然上陣，踢了足足30分鐘，毫無疲態。

此事令香港與中國大陸球迷失望憤怒，梅西飽受抨擊，已經直接影響阿根廷男足今年3月原訂在中國大陸的交流行程。昨天兔年除夕，杭州市體育局聲明，前期某公司與阿根廷國家隊洽談於3月到杭州進行友誼賽，據向主管部門了解，賽事舉辦條件不成熟，已決定取消，取消原因則稱「眾所周知」。

香港Tatler XFEST交流賽主辦單位、國際時尚雜誌「尚流」亞洲版（Tatler Asia）也於9日宣布向購票觀眾退費50%，此舉將令公司支出710萬美元（新台幣約2.23億元），整體損失將近550萬美元（台幣約1.73億元）。

杭州市這個大動作引發大批球迷關注，令外界關切阿根廷男足3月份在北京工人體育館與象牙海岸的友誼賽是否照辦。今天龍年大年初一，北京市足球協會在微博聲明：「近期許多球迷和網民詢問梅西來京比賽信息。據核實，北京目前沒有舉辦梅西參加的相關比賽的計畫」。梅西害得阿根廷國足兩場在中國大陸行程泡湯，他在全球目前最賺錢的體育市場之一面臨了公關惡夢。