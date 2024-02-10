到婆家、娘家吃飯，用完餐後一定要幫忙洗碗才對嗎？一名人妻透露，先生跟她回娘家時，都不會幫忙做洗碗等雜事，自己因此有樣學樣，結果婆婆竟開始抱怨，還說「那是你媽願意做，是你家的事」，讓她超傻眼。

一名人妻昨（9）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，婆婆抱怨自己去她家時都不會幫忙洗碗，她因此指出老公跟她回娘家時，這些家事也都是自己的媽媽在做，結果婆婆竟當場喊「那是你媽願意做，是你家的事」，讓她超傻眼，決定將此事在網路上公開。

網友看完後狂罵「回她『妳家的碗也是妳的事，我幹嘛要洗』」、「妳婆婆沒女兒嗎」、「回她『對啊，所以我不願意做是我的事』」、「只好不去婆家了」、「碗全部砸一砸，然後說歲歲平安」、「那我就會叫他兒子去洗碗，婆婆如果靠背我就說，那是你兒子願意做的，是我家的事」。

其他人也分享「我媽從來沒有抱怨女婿沒洗碗，我媽願意做是我媽的事，我不想聽妳抱怨不來妳家也是我的事」、「我去我老公家吃飯也是這樣被他爸靠北我不洗碗，重點是我老公他媽叫我放著就好！再來我們又沒登記結婚為什麼我要洗碗啊，我應該算是客人不是嗎」、「我也時常覺得為何我去婆家沒洗碗就覺得有點不好意思，但我老公回我娘家就非常理所當然也不會感到不好意思欸」。