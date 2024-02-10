今年2024年，歲次甲辰，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮除夕夜向媽祖筊示四季籤，包括「稻豆瓜海」4張公籤，其中的「稻籤」連抽19次才有結果，籤詩並有「上天報應原無爽」。「豆籤」則謂「神天庇佑須思報，一柱心香帝座通。」最後出來的四季籤分別如下：

稻籤-第29首

小智而今莫漫施，損人自損豈非癡，上天報應原無爽，風雨雷霆詎有私。

豆籤-第16首

君看靈旗忽轉東，定知好事與從容，神天庇佑須思報，一柱心香帝座通。

瓜籤-第23首

行船共識賴神明，椗舵常教要小心，莫到急流方著力，閑中打點免災侵。

海籤-第67首

暑月途中熱不勝，忽沾雨露頓心清，勸君更俟涼風動，管取飄飄兩腋輕。

白沙屯拱天宮表示，民間信仰的價值在於反映社群的生活經驗或需求，白沙屯是典型農漁業兼併的聚落，先民開疆拓土面對未知的天候環境求解於媽祖籤示，以宗教「敬天崇神」的方式展現對大地四季運作的敬畏，並且透過儀式行為來延續信仰世代傳承。

白沙屯拱天宮承襲往例在每一年的除夕夜，由主任委員向媽祖跋杯請示，抽出「稻、豆、瓜、海」四張公籤，預測新的一年物產收成的狀況，作為居民農耕漁獲的參考。

白沙屯的四季籤維持著本地的農漁村風格，藉由媽祖籤示「稻、豆、瓜、海」的項目，更真實的傳達傳統農漁村社群信仰中，媽祖護佑這片土地、這片海洋、這方黎民的初衷，媽祖、居民與土地環境之間的緊密關係。