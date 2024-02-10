金曲歌后田馥甄在社群媒體上自曝，過年回家看著媽媽忙進忙出，而她則負責吃，在家當個幸福的「巨嬰」，她昨（9）晚除夕夜和家人一起吃年夜飯，收到朋友送的超大烏魚子，讓她開心的PO出拍照和網友分享。

除夕夜田馥甄和家人一起吃飯，收到朋友送的比手掌還大的烏魚子，她開心的拿起來合照，並幽默表示「和樂『龍龍』年夜飯，媽媽為了年夜飯從早忙到晚，真辛苦啊！我則...負責吃，也是不容易的重責大任啊！朋友送了個比臉大的烏魚子，根本是巨人吃的尺寸啊！笑瞇瞇與之合影一張，以茲紀念。」

照片中40歲田馥甄狀態保持的非常好，不過她還是開玩笑的表示「笑到魚尾紋像在慶祝什麼似的，如煙火一樣炸開，從早吃到晚談何『龍』易啊！」看到超大烏魚子，金曲歌王許富凱則留言分享「我今天有烤...好難控制火侯」田馥甄則熱情回覆對方「來我家吃！田媽幫你烤，讓你吃不消。（哈哈我好壞）。」許富凱則再回「恭敬不如從命！（喂～田媽～）。」

田馥甄今（10）日也上傳影片，影片中她拍著家裡的春聯，寫著「心安安，睡甜甜，一團和氣，平安」她說這是要給自己和大家的龍年祝福，她露出甜美笑容祝大家「新年快樂！」