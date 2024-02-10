蔡英文總統今（10）日下午到新北市知名寺廟竹林山觀音寺發放新春福袋，熱情民眾塞爆現場。近日頻傳將代表民進黨參選2026新北市長選舉的熱門人選立法委員蘇巧慧也到現場陪同，但對於是否參選新北市長，她說，現在就是把新一屆立委扮演好。
蔡英文今天下午前往竹林山觀音寺上香參拜，另外也準備上百份新春福袋發放，短短十幾分鐘內被民眾排隊搶領、一掃而空，不少民眾熱情高喊「總統好！」。
另外陪同蔡英文到場的，還有行政院副院長鄭文燦、甫接任民進黨副祕書長的何博文、新北市議員李宇翔；另外近日頻傳將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧也到場，陪同蔡英文發放福袋，還有民眾直接高喊「巧慧市長」。
發完福袋後，蘇巧慧接受媒體採訪，她說，家族傳統大年初一能夠到廟宇拜拜本來就是習俗，「當委員也藉這個機會，和所有鄉親問好，祝福大家平安、順利」，另外她被問到是否參選2026市長大選，蘇巧慧說，現在工作就是把新一屆國會立委扮演好，「也感謝大家對我的政績有所肯定，我會更努力」。
另外媒體提問黃國昌近日動作頻頻，看似也有意參選新北市長，今天也來林口竹林山觀音寺參訪，蘇巧慧說，這裡本來就是著名寺宇之一，「人都很多，蔡英文來也看到人山人海，很感動她當八年總統，還有這麼多人歡呼，每個民意代表應該都會想來這裡，祈求國泰民安、風調雨順」。
另外驚喜的是，知名男主持人邰智源也現身竹林山觀音寺，據了解是為了拍攝為期一年的「一日總統隨扈」節目，他下足功夫，從去年5月20日開始就陸續跟著蔡英文行程拍攝，預計將在今年5月20日蔡英文卸任之後播出。
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