行政院副院長鄭文燦、立法委員蘇巧慧陪同蔡英文總統到新北市知名寺廟竹林山觀音寺發放福袋，知名主持人邰智源則因拍攝節目驚喜現身。（柯毓庭攝）

蔡英文總統今（10）日下午到新北市知名寺廟竹林山觀音寺發放新春福袋，熱情民眾塞爆現場。近日頻傳將代表民進黨參選2026新北市長選舉的熱門人選立法委員蘇巧慧也到現場陪同，但對於是否參選新北市長，她說，現在就是把新一屆立委扮演好。

蔡英文今天下午前往竹林山觀音寺上香參拜，另外也準備上百份新春福袋發放，短短十幾分鐘內被民眾排隊搶領、一掃而空，不少民眾熱情高喊「總統好！」。

另外陪同蔡英文到場的，還有行政院副院長鄭文燦、甫接任民進黨副祕書長的何博文、新北市議員李宇翔；另外近日頻傳將代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧也到場，陪同蔡英文發放福袋，還有民眾直接高喊「巧慧市長」。

發完福袋後，蘇巧慧接受媒體採訪，她說，家族傳統大年初一能夠到廟宇拜拜本來就是習俗，「當委員也藉這個機會，和所有鄉親問好，祝福大家平安、順利」，另外她被問到是否參選2026市長大選，蘇巧慧說，現在工作就是把新一屆國會立委扮演好，「也感謝大家對我的政績有所肯定，我會更努力」。

另外媒體提問黃國昌近日動作頻頻，看似也有意參選新北市長，今天也來林口竹林山觀音寺參訪，蘇巧慧說，這裡本來就是著名寺宇之一，「人都很多，蔡英文來也看到人山人海，很感動她當八年總統，還有這麼多人歡呼，每個民意代表應該都會想來這裡，祈求國泰民安、風調雨順」。

另外驚喜的是，知名男主持人邰智源也現身竹林山觀音寺，據了解是為了拍攝為期一年的「一日總統隨扈」節目，他下足功夫，從去年5月20日開始就陸續跟著蔡英文行程拍攝，預計將在今年5月20日蔡英文卸任之後播出。