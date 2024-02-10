台中市1名29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來爆乳辣妹擔任荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」。（圖／警方提供）

台中市1名29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來爆乳辣妹擔任荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」。（圖／警方提供）

台中市1名29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來爆乳辣妹擔任荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」，期望能趁年節大賺一筆，但其詭異行徑早就招來警方盯上，台中市警六分局日前前往查緝，將王男、4名工作人員和12名賭客逮捕依法送辦。

台中市1名29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來爆乳辣妹擔任荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」。（圖／警方提供）

台中市1名29歲王姓男子看準多數民眾在年節前領到年終獎金、手頭寬裕，在某商業辦公大樓內經營職業賭場，還請來爆乳辣妹擔任荷官，更在賭場內擺方黃色「一路發財乖乖」。（圖／警方提供）

警方表示，王男心思縝密，他以科技公司名義在某商業辦公大樓承租辦公室，為了確保安全，還採用「帶客制」，客人得由工作人員帶領才能上樓，他自以為天衣無縫，實則早就被警方盯上。

警方調查，日前執行清源專案發現某商辦出入狀況異常，該處為1家科技公司承租，不像正常公司白天上下班，不但晚上出入複雜，並且都是由戶內一名年輕人下樓將訪客帶入，因而引起警方注意。

警方立即展開蒐證，發現夜間出入多為年輕男性，且每日僅有少數女子進入，研判該處疑經營地下職業賭場，經偵查隊員警持搜索票進入查緝，當場查獲29歲王姓犯嫌及工作人員4名，另現場12名賭客，涉嫌經營及參與地下德州撲克職業賭場賭博，賭桌檯面上有籌碼、賭具、撲克牌、計時器，宛如德州撲克競技比賽現場，檯面上賭客籌碼價值達175萬元。

員警執行搜索，發現王姓犯嫌在窗戶邊擺放多包黃色「一路發財乖乖」，借其諧音讓賭場生意興隆，更高薪聘請爆乳辣妹擔任荷官發牌，並在賭場旁佈置招待所空間，提供酒水、餐飲供賭客飲食，猶如國外賭廳般享受，然魔高一尺、道高一丈，仍遭警方查獲，全案依違反刑法賭博、社會秩序維護法，移送臺中地檢署偵辦。

年關將屆，不肖歹徒即看準許多民眾領到年終獎金時機，以德州撲克競技當標的，招攬賭客參與賭博謀取暴利。第六分局分局長陳松寅呼籲，民眾切勿因領到年終獎金一時興起，參與地下職業賭場賭博；地下職業賭場詐賭情形時有所聞，不要因一時的僥倖、投機心態而因小失大。