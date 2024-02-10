大陸41歲女星賈玲是當地家喻戶曉的綜藝節目主持大姊大，也是演員、編劇和導演，更以電影《你好，李煥英》成為全球票房最高女導演，她圓滾滾的臉蛋和身材也是她的招牌。賈玲在2023年幾乎消失螢光幕前，事後爆出她為戲要瘦身100斤（50公斤），今（2024）年1月親自證實後，近日終於公開現身，今昔對比照驚呆全網，她本人也驕傲地說，「一切都來得及」。

賈玲1月11日在微博證實自己為了自導自演的電影《熱辣滾燙》，一年間成功瘦下50公斤，她也吐露心聲「真的好餓好累，像過了一輩子」，讓粉絲都很驚喜；日前電影上映後，賈玲今（10）日曬出電影宣傳照，分享這段日子體悟到的心得，「一切都來得及～記得愛自己」。

眾人見到賈玲的改變都相當震撼，尤其看到今昔體態對比，都忍不住讚嘆賈玲的毅力，「我的天呀！瘦成這樣！」、「姊美暈了」、「不敢相信這真的是賈玲」、「又瘦又漂亮，聽到妳說愛自己，都快哭了」、「賈玲這一生給了我們太多驚喜了吧」。

其實在2023年6月就有知情人士爆料，賈玲在《熱辣滾燙》身兼導演和女主角，但拍攝過程中多次停機，只為了等賈玲瘦下50公斤，最後在停拍5次順利完成電影；在電影《熱辣滾燙》上映後，近日又有好消息，該片由索尼影業拿下發行權，將在歐美上映。