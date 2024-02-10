明（11）日是大年初二，習俗中出嫁女兒回娘家的日子。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專指出，初二有3大禁忌要注意，例如避免洗衣服，以免冒犯水神，另外還分享初二吉時與開運秘招，材料只要準備一張紅紙，就能輕鬆趕走霉運迎福氣。

艾菲爾老師提到，若是感覺先前諸事不順，可以挑「寅、卯、巳、午、未、申或酉」其中一段吉時，把不順之事簡單的寫在一張紅紙上，紙張材料與筆的顏色沒有限制，在紅紙背面寫「黴運遠離，好運速來」，完畢後把紙揉成一團，默念3次「黴運遠離，好運速來」，撕碎紅紙丟入垃圾桶即可，代表丟掉壞運氣，有助於改變不順的局面。

●初二甩黴運吉時

寅時03：00–04：59

卯時05：00–06：59

巳時09：00–10：59

午時11：00–12：59

未時13：00–14：59

申時15：00–16：59

酉時17：00–18：59

●初二3大禁忌

1、避免洗衣服

民間信仰認為，初一與初二是水神生日，最好別讓衣物沾水，避免冒犯水神。

2、避免睡午覺

傳統上認為初二睡午覺，會使一整年懶洋洋。此外，大年初二有許多親友到家中拜年，若因睡午覺而來不及招呼客人，顯得有些失禮。

3、回門禮數量

女兒回娘家會帶回門禮，千萬不可以準備單數，因為單數拜表不吉利，雙數意味「好事成雙」，有吉祥的意思。