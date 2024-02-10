大年初一，金門縣農、林、漁、牧四所的迎新春農業展系列活動也在今(10)日上午熱鬧登場，各所活動內容各有不同、也都別具特色，加上天氣稍回溫、陽光普照，出遊走春人潮明顯增多，所到之處都是人山人海，部分地區車輛停放甚至綿延將近1公里。縣長陳福海一早也陸續走訪各所向鄉親拜年，祈望大家福氣滿滿，發送開運福袋時更被民眾團團包圍，人氣超級旺！

金門縣的「迎新春農業展」在每年正月初一至初三上午9時至下午4時，於各所辦理系列活動業已持續20餘年，讓鄉親於過年期間有一親子遊憩、踏青的好去處；而為了讓鄉親有新意，各所每年都有亮點的創新活動，都以讓鄉親好玩、好吃、好樂為活動設計的宗旨，透過互動式體驗有效宣導農林漁牧執行多年之成果。

縣長陳福海今日上午走春拜年首站即從水試所的浯島媽祖平安鹽祭開始，除了祈求風調雨順、縣運昌隆外，也祈願鄉親福慧吉祥、闔家平安；第二站走訪到畜試所，熱情的鄉親、親切的笑容溫暖了冰冷的冬天，畜試所提供的冰品及熱鮮乳做公益亦是吸引大批人潮，不畏寒風的善心令人敬佩；接著來到農試所營造的田園風光、盛開的波斯菊亦是拍照打卡的重點，陳福海除了向鄉親們拜年外，亦感謝各所同仁犧牲春節假期、堅守崗位服務民眾的精神。

下午陳福海來到最後一站林務所，滿滿的童趣超吸睛，龍年的意象打造出各項童玩，讓大小朋友樂不思蜀，歡樂的笑聲亦讓陳福海相當感動，大力讚揚林務所在營造森林遊憩、親子同樂環境的成效。

陳福海表示，雖然迎新春農業展系列活動已經辦理這麼多年，但每年都能吸引數萬鄉親參訪，這是各所同仁長期努力經營的成果，但精益求精、創新思維、讓民眾感受到縣府的貼心與用心也是未來將持續努力的重點。

陳福海也強調，金門一直朝向的是整潔、健康、友善的環境發展，而農、林、漁、牧四所也是縣府落實永續金門的主軸；新的一年已經有好的開始，但好的延續是要靠公部門及全體鄉親共同努力，最後，再次祝福各位鄉親舞龍耀新春、福氣臨門戶。