駁二藝術特區。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

市府經發局整理4處市民朋友首選的辦年貨市場及美食攤位資訊。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

春節假期期間，高雄市政府觀光局推出全新高雄市區走春攻略，可以從初一玩到初五，將高雄市區過年最夯景點通通排進行程裡；此外，更推薦結合交通運具和熱門觀光景點「高雄好玩卡」，可輕鬆一網打盡所有好吃、好拍、好看又好玩的「新春之旅在高雄」

過年期間人潮眾多，觀光局推薦可搭乘輕軌順遊哈瑪星及鹽埕區等觀光熱區，像駁二藝術特區、大港橋、棧貳庫、西子灣、金馬賓館、高雄市立圖書總館等景點，或至高雄美術館、內惟藝術中心，探索知名的龍貓隧道；也可搭配轉乘渡輪、捷運紅線、橘線，前往旗津、岡山燈節或鳳山光之季，並順遊當地景點，品嘗知名美食小吃。觀光局長高閔琳表示，使用結合高雄交通運具MeN Go48小時及21項熱門景點優惠及活動體驗的「高雄好玩卡」是旅遊高雄、暢玩高雄不二之選；QR code電子票990元、實體卡1090元，套票內含輕軌、捷運票券、市區公車以及場館門票等，還能憑卡享有眾多商家優惠。

觀光局進一步指出，日前露出動物開心享用年節加菜以及紅毛猩猩打掃影片，獲得許多網友直呼療癒並轉載分享，歡迎民眾在開心賞鴨後，順遊壽山動物園一睹動物們可愛爆棚的模樣。園區除以黃色角落地景藝術，以及中信造船集團小鴨藝術裝置呼應黃色小鴨外，農曆春節期間壽山動物園也推出「龍 time LONG see」系列活動。

壽山動物園提醒，園區春節期間正常開放，每日8時至18時，由市府警察局實施南向單行管制，往動物園車輛請由興隆路上山。另因壽山動物園停車空間有限，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往。民眾可在高雄車站、捷運鹽埕埔站及輕軌文武聖殿站搭乘56號公車（台灣好行壽山國家自然公園線）前往動物園，或將車輛停放於鼓山二路西側停車場（台泥鼓山預拌廠舊址，鼓山二路274號對面），該處鄰近輕軌鼓山站及台鐵鼓山站，總計有221格汽車停車位。

至於來到高雄特別想要品嚐特色美食、大快朵頤、採購土產伴手禮的遊客，觀光局建議，除了米其林、必比登指南之外，建議參考經發局特別整理4處市民朋友首選的辦年貨市場，以及市場內好吃好買的攤位，包含武廟市場、龍華市場和國民市場及岡山文賢市場，市府也準備限量的開運小紅包提供市場自治會發放，歡迎大家作伙到傳統市場逛逛。