29歲羽球一姊戴資穎小學三年級起就開始打羽球，小六時她就升為甲組選手，從小天賦異稟，2016年的世界排名積分贏過前任球后卡羅列娜馬琳，成為台灣歷史上第一位「世界球后」；近年戴資穎除了飛往各地比賽，也會透過社群分享生活，過年期間她與家人團聚，卻脫口：「殺一個我措手不及」。

戴資穎平時生活規律，睡覺作息較早，農曆新年期間她和家人一起度過，也遵循守歲習俗難得熬夜，戴資穎10日發文，姊姊戴靖潔和兒子大俠都在照片中，第一張照片是穿著紅衣的戴資穎送外甥紅包，外甥坐在寶寶吃飯坐椅上，也穿著紅色的上衣，露出肉嘟嘟的側臉，伸手接過戴資穎給的紅包。

身為阿姨的戴資穎PO出多張家人合照，外甥穿著的連體衣上寫著「紅包放這」、「我的第一個新年」，連體衣上有口袋專門放紅包，衣服花了不少心思，溫馨貼文獲得2.5萬人按讚。

戴資穎過年發紅包給外甥。（圖／戴資穎Instagram）

許多網友直呼：「真的很有梗哈哈」、「祝小戴龍年的比賽龍總贏」、「太歡樂的一家人了」、「看到大俠心情都變好了 」、「闔家平安」。戴資穎事後透露外甥的可愛舉動「這張照片的下一秒把紅包塞到嘴裡，殺我一個措手不及」，和外甥互動相當逗趣。