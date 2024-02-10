台灣知名魔術師劉謙再度登上春晚表演，怎料，當晚台上台下應該要照著劉謙的指示，一起變魔術，撕開的撲克牌應該要能對上，但沒想到一旁主持人尼格買提看著手上的牌，卻露出困惑的表情，最後也沒有亮牌，被網友抓包穿幫，尼格買提則是現身揭露當天的意外插曲。

劉謙時隔5年再度登上春晚表演，沒想到旁邊主持人尼格買提卻不給面子穿幫，事後尼格買提在節目表示「我們彩排好幾次，每一次都是對的，但是我今天中間的時候，中間插牌，有一張牌沒有插進去，我就把下面的拿到上面插了，我就發現...」說到一半，他突然想到「不能說太多」，他拿出兩張牌表示就是這兩張。

尼格買提回想表示，當時有一半的牌是藏在他褲子口袋裡，但拿出牌的一瞬間他發現「完了，沒對上」他就想裡面的數字沒對上，但撲克牌外面的花色總能對上吧，他拿了半天後，發現「外面也沒對上」，讓他趕快把牌重疊在一起。但事實上他慌亂的表情早就被觀眾發現了。本來安排他要問另一位主持人「有對上嗎」然後向觀眾展示撲克牌，但最後他只能偷偷把牌藏起來，他也在節目中90度鞠躬道歉「對不起劉謙老師。」

尼格買提也提到劉謙當下不知道，還給了他一個大大的擁抱，讓他當下整個人後背發涼，主持人任魯豫則笑說，劉謙是含淚離開春晚的，還說「估計以後再也參加不了」，撒貝寧也分享，劉謙一開始說主持人誰都可以，只要不是撒貝寧就好，現在則表示「下回還是撒貝寧吧。」，尼格買提也在微博PO照片表示「碎碎平安，我先碎了。」