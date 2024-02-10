婆媳問題是婚姻生活中很重要的一環，雖然不少現代女性常常抱怨被婆家不合理的對待，但其實也有相處得來的婆媳。一名婆婆透露，日前與自己的天使媳婦說好今年讓她回娘家過年，沒想到除夕當晚卻因為被大嫂欺負而跑到自己家裡來哭哭啼啼，讓她氣到想當場打給親家母理論，超霸氣的行為讓其他媳婦全都超羨慕。

一名婆婆今（10）日在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」表示，日前跟天使媳婦說好，今年讓她帶老公回娘家過年，沒想到除夕當晚夫妻倆卻突然跑到自己家來，且媳婦眼睛還紅紅的，一看就是哭過的樣子，讓她二話不說就先罵兒子怎麼把人帶來這裡。

「是我嫂嫂把她父母接去我家。」媳婦看到婆婆力挺的行為後急忙解釋，其實夫妻倆原本已經出發了，且事先也有跟娘家父母、哥哥嫂嫂說過除夕會回家過年，沒想到半路上嫂嫂才突然通知，她把自己的父母接到家裡一起過年，但是因為沒有地方住，所以要睡在她的房間，而且還要一直住到初五才走，反而讓她有家回不得。

婆婆提到，聽完後她當場就要打給親家理論，但因為媳婦一直阻止才作罷，「親家嫂嫂，我知道你也在這社團，你不覺得你做的太過份了嗎？我的天使媳婦已經提早很久跟你們說了，你還這樣做，只有你有父母，我的天使媳婦就沒有嗎？你實在是太過份了，你不服就來留言辯，不用私訊我，也不要叫我删文，我不會理你的」。

超霸氣的婆婆讓其他網友狂喊「好羨慕您們的相處方式」、「媳婦有你這個好婆婆很足夠了，祝您們在新的一年都是好運龍總來」、「這才是有尬斯的婆婆」、「希望天使媳婦不要傷心，新年要快快樂樂的」、「大過年的，這種偏心兒子的娘家真讓女兒傷心，還好天使媳婦嫁了好人家，婆婆是上帝派來守護妳的，就別傷心了，過年要開心一點，祝你新年快樂」。

也有人忍不住說「娘家爸媽沒講話嗎？到底是不是自己的女兒」、「大嫂的父母跟他們睡一間啊，幹嘛睡別人的房間」、「嫂嫂的父母也太厚臉皮」、「娘家爸媽跟兒子住一起嗎？不然為何要忍受媳婦這樣的行為」、「自己爸媽也不幫自己女兒，心寒」、「是我就照樣回家！幹嘛退讓？讓他嫂嫂跟父母睡啊！重溫童年不是很好嗎？」