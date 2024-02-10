北市刑大查獲毒品分裝場所2處，陳姓犯嫌等計5名到案，查獲相關證物。（圖／警方提供）

北市刑大為落實加強重要節日安全維護工作「建立無毒家園」，深入社區並透過友善通報網，主動發掘轄區毒品情資，掃除製造、栽種各級毒品及混合式毒品分裝場所，淨化轄區治安，查獲毒品分裝場所2處，陳姓犯嫌等計5名到案。

北市刑大查獲毒品分裝場所2處，陳姓犯嫌等計5名到案，查獲相關證物。（圖／警方提供）

北市刑大查獲毒品分裝場所2處，陳姓犯嫌等計5名到案，查獲相關證物。（圖／警方提供）

警方表示，北市刑大偵八隊日前查獲販毒案件，經調閱相關資料過濾分析積極溯源偵辦，發現毒品上游陳姓與劉姓犯嫌另有拓點製造毒品咖啡包販售牟利之情，遂於本（2）月1日見時機成熟，持拘票、搜索票分別至新北市樹林、三峽等地區執行拘搜行動，查獲毒品分裝場所2處，陳姓犯嫌等計5名到案，現場查扣第二級毒品咖啡包成品100包、半成品75包、第二級毒品大麻、安非他命、哈密瓜錠、第三級愷他命、研磨攪拌設備、果汁粉、封口機、毒品分裝勺、毒品咖啡包空袋1批、分裝夾鏈袋、電子秤磅、帳冊及現金新臺幣3萬元等不法證物，全案詢後將陳嫌等5人依涉嫌製造、販賣毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續清查在逃共犯等販毒網絡積極查緝中。

台北市刑大為展現維護春節期間治安之決心，全力打擊犯罪，讓民眾能安心過好年，將持續向上溯源，徹底掃蕩毒品來源，以斷根、瓦解販毒集團為首要目標，共同營造社區安全空間，構築市民安居幸福家園，還給民眾一個無毒有感的生活空間。

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