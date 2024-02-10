大陸女星迪麗熱巴來自新疆維吾爾族，自出道就以盛世美顏造成轟動，還被封為新疆四大美女之一，無論在戲劇、綜藝或時尚領域都有亮眼表現。迪麗熱巴最近在春晚表演民族舞蹈，難得展現她的舞技，讓觀眾都看得如癡如醉；沒想到表演時有小插曲，迪麗熱巴走位時不慎跌倒，屁股著地畫面被瘋傳，但她不慌張站起來接著跳舞，獲得一片好評。

每年央視《春節聯歡晚會》有許多精彩節目，今年其中一個新疆民族舞蹈片段，由迪麗熱巴和其他3名藝人帶著眾多舞者一起合作，短短8分鐘高潮迭起驚豔眾人；表演結束後這段舞蹈表演在網上掀起討論，今（10）日微博上還瘋傳迪麗熱巴表演跌倒的漏網鏡頭。

迪麗熱巴在春晚表演被捕捉到換場走位時跌倒了。（圖／摘自微博）

畫面中迪麗熱巴在舞者中，在換場走位走到右側竟突然滑倒，當眾屁股著地，但她不慌不忙站起來朝下一段表演的位置走去；迪麗熱巴在短短幾秒鐘的反應，敬業得令人讚嘆，「熱巴跳舞好好看，危機處理也是100分」、「專業又好看，迪麗熱巴一直隱藏她的舞蹈實力啊」、「印象中她之前也有跌倒，當時好像很快站起來，台風超穩」。

雖然迪麗熱巴以演員或綜藝節目來賓活躍螢幕前，其實她從小學就開始學習民族舞和芭蕾舞，舞蹈實力相當堅強，只是踏入演藝圈後，很少有機會讓她好好跳舞，偶爾能在一些綜藝節目中見她隨音樂擺動，或是應節目需求才小跳一段。