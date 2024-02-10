台南北門南鯤鯓代天府今（10）日大年初一抽出龍年國運籤，為第34籤（丙午籤）「潘必正進士及第」，據指出，典故出自明代劇作家高濂作品《玉簪記》。

今（10）日為農曆大年初一，「台灣王爺總廟」台南北門南鯤鯓代天府也在早上抽出龍年國運籤，為第34籤（丙午籤）「潘必正進士及第」，籤詩卦文為「不須作福不須求、用盡心機總未休、陽世不知陰世事、官法如爐不自由」。

廟方解籤師陳文賢董事指出，「潘必正進士及第」，以國家運勢而言，主事者要能把握能量。「不須作福不須求、用盡心機總未休」，代表用心機就不是很好，還是要順應而生。「陽世不知陰世事」，今年農曆10月有一些起伏點。「官法如爐不自由」，神明是官，只要對得起神明就沒有問題，如果做得不好，神明就會處罰。

另外，潘必正的典故，出自明代劇作家高濂作品《玉簪記》。南宋時，金兵入侵，千金小姐陳嬌蓮為了逃難流落金陵，入女貞觀為道姑，法名妙常。書生潘必正應試落榜，寄居女貞觀，於是與妙常相識，互有情愫。觀主鑒於佛門清規，將潘必正送到渡口，逼他上船立即赴京趕考。最後，潘必正進士及第，迎娶已還俗的陳妙常，始知雙方父母早已為他們指腹為婚。

不過，新黨青年軍王炳中認為，國運籤左邊還有一條警語，「貧富由來無定，家資聚散如煙」，這是在警惕世人別只沉迷於當前榮華，很可能轉眼成空。

另外，許多網友好奇問道，國運籤下方「解曰」一排都是「不吉、不好、無利」，這支籤會是中上籤？

根據施勝台編著的原籤詩解釋，認為一切都是命中註定，無論用盡心機，也無法停止，這是不能改變的官法定律。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰指出，每個地方、每個老師、每個信眾解讀都不一樣，今年算是中上，民生經濟要靠社會百姓、各行各業認真拼命才能成事，才會有發展，不能只靠著天賜的禮物，還是要奮鬥，政府要做好決策、人民團結，才會越來越好。