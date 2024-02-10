日本國土交通省觀光廳今年1月中旬公布去年度訪日外籍人士消費調查結果，各國遊客消費總額由台灣7786億日圓（新台幣約1693億元）奪冠，在所有訪日國家遊客佔比14.7%。日本1月底一項針對台灣人遊日購物預算與「最想買的商品」調查發現，購物預算「5萬至10萬日圓」佔比逾4成最高，最想買的商品類別是日本零嘴，北海道名產『薯條三兄弟」以些微差距屈居第2。

日本國交省觀光廳先前調查發現，2023年造訪日本的台灣遊客平均每人消費費金額18萬7921日圓（台幣約4萬元），花在購物的佔比最多、將近34.6%，比住宿與飲食的還多。經營向台灣、香港宣傳日本旅遊情報網站「樂吃購！日本」的吉日媒體集團，在農曆兔年年終透過網路向「樂吃購」網站台灣用戶調查購物花用與意向，一窺台灣遊客的喜好。

有效樣本2508人之中，94.4%的台灣用戶對於「赴日旅遊目的」時回答「想吃日本美食」，79.7%回答「參觀自然風光與風景名勝」。「購物」佔比72.7%排名第3，接下來依序為「體驗四季」（60.6%）與「泡溫泉」（58.0%）。

45.8%台灣受訪者表示在日本預計花費「10萬日圓以上」購物。不過，佔比最高的預算金額區間為「5萬至10萬日圓」，佔比40.4%；「10至20萬日圓」佔31.8%居次。在日本最想買的商品類別是「甜點零嘴」（お菓子），比例高達83.1%；「食品」佔75%排名第2，「藥品」71%位居第3。

在自由填答的情況下，「最想買的零食」榜首是連日本人也熱愛排隊購買的「NewYork Perfect Cheese」起司奶油夾心捲（ニューヨークパーフェクトチーズ），奪得108票。廣受台灣民眾熱愛的北海道名產「薯條三兄弟」（じゃがポックル），以2票之差飲恨。第3名是「明治巧克力」（44票），台灣人常買的伴手禮「白色戀人」位居第4（41票），「PRESS BUTTER SAND」（プレスバターサンド）奶油夾心餅以36票站上第5。早些年很熱門的「東京香蕉蛋糕」（東京ばな奈）落居第13名。

台灣受訪者最想買的日本成藥或保健食品，最常見的答案是合力他命（アリナミン），其他熱門答案包括感冒藥、維生素B群、眼藥水等。

至於在日本的購物去處，47.4%的台灣受訪者會在「出發前1個月至3個月調查」，其次是「出發前1個月」（28.3%）。

吉利傳媒集團指出，調查顯示，不少到訪日本的台灣旅客很期待在日本購物，甚至很多人會提前收集資訊；日本觀光廳數據顯示約9成台灣人多次赴日旅遊，在中國大陸遊客回流緩慢的情況下，贏得台灣遊客歡心似乎是掌握外籍遊客入境戰略的成功關鍵。