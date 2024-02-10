香港巨星周潤發3次獲得香港金像獎、2次獲得金馬獎最佳男主角，80年代憑藉電視連續劇《上海灘》紅遍亞洲，主演電影《賭神》更是影壇上的經典之作，近年周潤發很少在大屏幕亮相，喜愛運動的他反而時常被香港民眾捕捉到爬山、跑步的身影，農曆新年周潤發揪「五虎將」苗僑偉、黃日華一起運動，同行的還有黃日華女兒黃芷晴，黃芷晴還PO出與周潤發的單獨合照，顯然是關係很好的叔叔。

香港女星黃芷晴是男星黃日華的女兒，她初一（10日）在社群發文慶新年：「新年快樂、祝大家身體健康、龍精虎猛、行運一條龍」，照片中黃芷晴站在中間位，天王周潤發負責拿手機自拍，一身紅色外套十分喜慶，一旁的還有與劉德華、梁朝偉並稱「無綫五虎將」的黃日華，和「無綫五虎將」苗僑偉，四人笑容燦爛，黃芷晴還PO出一張和周潤發的單獨照，周潤發脫下紅色外套，露出黑色外套，與黃芷晴的黑色皮衣意外搭，黃芷晴微靠在周潤發懷中，比出V字手勢，表情相當幸福。

幾人在郊外運動照片上傳後，吸引大批網友關注：「幸福的女人」、「三個型男和一個正妹」、「發哥～新年快樂啊」。