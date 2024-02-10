謝金晶除夕受邀到嘉義新港奉天宮獻唱，趕在龍年開始就迎財神，謝金晶演唱新歌〈搶頭香〉十分的應景接地氣，首次參與搶頭香盛會，看到千人搶頭香，讓謝金晶驚呼初體驗很震撼，也想到十年前剛出道與父親豬哥亮來奉天宮祈福的溫馨回憶。

她初一與初五都有演出，過年不得閒，當天晚上10點59分剛好演唱完〈搶頭香〉，11點搶頭香活動即正式開始，感謝媽祖的保佑，讓演出順利，活動準時進行，「很開心能在除夕參加演出，希望能沾現場搶頭香的喜氣，我也有把握機會跟媽祖祈福，期望在龍年闔家平安健康，演藝事業順利。」

提到奉天宮，謝金晶表示今年是演藝出道的第十年，回想十年前推出首張專輯時，跟著父親豬哥亮到奉天宮參拜，向媽祖祈福演藝事業順利，十年後的這個特別時刻，能在奉天宮受邀演出並參與搶頭香活動盛會，格外的深具意義，在舞台上想起過往多次陪父親來這兒參拜祈福的溫馨回憶，除夕圍爐時刻特別想念父親，並說因為今年除夕開工，小年夜先到墓園陪父親圍爐，除夕當天提早與母親、外婆圍爐，接著趕赴南下演出，此外，謝金晶表示在嘉義演出後，謝金晶會與哥哥回高雄，讓謝金晶直說睽違六年再次親自向高雄親友長輩拜年，充滿著期待與開心。

而龍年開始就邀約不斷，謝金晶除夕開唱，接著初五還要跟豪記唱片同門張秀卿、葉諾帆、林琇琪等歌手出席南投燈會演出，過年演出大豐收，謝金晶開心分享給自己補放年假2月16日將到日本滑雪，回台後接續元宵演出，謝金晶笑說「龍華富貴」是自己今年的座右銘，希望自己今年晉升有殼族，感情先放一邊，賺錢第一，坦言已經看房多年，身邊的好友們都買房了，她仍在原地踏步，因此期望今年好運龍總來，讓購屋的美夢成真。