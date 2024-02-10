「綜藝大哥大」張菲（菲哥）在演藝圈地位高，與胡瓜、吳宗憲、張小燕被封為電視圈「三王一后」，但2018年他主持的《綜藝菲常讚》熄燈後，他也淡出螢光幕前，過著愜意退休生活；近期菲哥在台北天母區被捕獲，72歲狀態看起來精氣神飽滿，網友狂讚他「越活越年輕」。

昨（9）日一名房仲業網紅「葉國華 房市yaya葉」在臉書分享菲哥近況，他的朋友店裡出現一位貴客，馬上視訊給他，一看才發現是張菲（菲哥），透過視訊與菲哥聊天，才開口說「菲哥我怕您不記得我是誰」，沒想到菲哥秒回應，「葉老師、葉老師你好」，讓他心情大好。

葉老師還將與菲哥視訊畫面截圖上傳，菲哥戴著白色鴨舌帽、一身勁黑裝扮，整個人狀態相當有活力，完全不像已經72歲，葉老師誇讚菲哥，「綜藝大哥果然不同凡響，記憶超好、人又nice，長青果然有很多把刷子」；另外葉老師也在留言處補充，菲哥是在台北天母出沒。

據悉，張菲在2018年節目停播後，2020年1月現身搭檔吳姍儒主持一場尾牙，之後已鮮少在公開場合露面，多半都是被藝人聚會或路人巧遇，才能見到他，像是上個月他有出席九太科技董事長兒子婚宴。