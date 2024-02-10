過年準備紅包給爸媽，到底應該包多少才適合呢？一名女網友透露，去年包了6600元給父母，今年直接跳到12800元，沒想到媽媽看到數字後卻狂吼「為什麼只有這樣」，甚至連續打了她2巴掌，讓她決定明年不回家過年了。

一名女網友今（10）日在「Dcard」表示，不知道別人家是什麼狀況，但她從小拿到紅包就必須把全部的錢直接給媽媽，甚至還會被要求跟指定的長輩要紅包，若是沒要到或是對方包的少就會被狂罵；長大以後，過年的氣氛則會根據當年紅包的金額來決定，如有一年因為比較窮只包了2600元給爸媽，當場就被打巴掌跟惡毒謾罵，此後每年過年要回家都相當害怕。

原PO指出，今年她準備了父母一人一包12800元的紅包，本以為不會有事情，沒想到媽媽打開數了一下，竟狂罵為什麼只有這樣，狂吼比去年包得還要少，但她去年明明只包了6600元，結果母親聽到還說「你有證據嗎」，接著就連打她2巴掌，讓她也氣到開始大吼，兩人甚至邊吵邊砸東西，最後驚動警方到場。

「我他X的趕回來過年，還要花錢被甩巴掌，臉上都還有指印，當我是什麼！」原PO說，父親與弟弟明明也在現場，卻沒人要阻止媽媽，只會要求自己不要頂嘴，「真好，這就是我的家人，明年我不回來了，紅包你們也別想了」。