蔡英文總統今（10）日下午到新北市知名寺廟竹林山觀音寺發放新春福袋，熱情民眾塞爆現場，但現場傳出小插曲，她的第一輛總統前導車在護送她到現場後才發現左後方輪胎爆胎，緊急停在一旁處理，還有民眾因現場人潮過多擁擠一度被擠到昏厥，所幸現場維安緊急應變，在蔡英文發完福袋離開時一切處理妥當。

蔡英文今天下午前往竹林山觀音寺上香參拜，另外也準備上百份新春福袋發放，短短十幾分鐘內被民眾排隊搶領、一掃而空，不少民眾熱情高喊「總統好！」，警方初估現場至少上萬人，還有一名年輕女性因為現場人潮過多，被擠到一度昏厥，在現場維安人員協助下就醫。

另外維安還發生一件小插曲，在蔡英文搭乘座車抵達現場、走進觀音寺參拜、發放福袋時，維安人員警覺第一輛總統前導車左後方輪胎爆胎，因為現場人潮眾多無法臨時加派車輛，維安人員緊急在現場換輪胎，所幸小英總統魅力吸引超多民眾搶領福袋，等她離開時已是將近1小時後，維安人員在這段期間內緊急應變，更換輪胎後前導車準時上路，帶領蔡英文順利返程。