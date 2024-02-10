翻新後的「深坑廳」外觀是歷史建築，內部可作為展覽空間，後續民間團隊進駐經營，結合深坑老街觀光及周邊青創資源，將成為深坑老街觀光新亮點。（新北市城鄉局提供）

新北市府跨局處推動地方創生整備計畫，選定充滿歷史風貌的深坑舊分駐所作為示範點，以日治時期「深坑廳」樣貌做修復，將內部空間翻新改造成工作坊，配合年節出遊氣氛假期也開放參訪，歡迎民眾前往參觀，也可在參觀完畢後到一旁的深坑老街走走，來場新北文化深度之旅。

新北市城鄉局指出，市府2022年成立專案推動平台，由跨局處、公所團隊共同推動，並媒合新北市建築公會規劃設計，選定深坑舊分駐所為示範點，推動「新北市深坑老街舊分駐所地方創生整備計畫」，並成功爭取中央補助，位於深坑老街旁的舊深坑分駐所，參考原日治時期「深坑廳」樣貌，由專業工匠團隊一磚一瓦手工修復，重現歷史建築風華。

城鄉局指出，「深坑廳」除了將內部空間翻新，也保留部分過去歷史建築的痕跡，讓民眾挖掘隱藏在古色古香建築背後的人文故事；此外，內部空間以多功能交誼空間及工作坊做設計，讓「深坑廳」外觀是歷史建築，內部可作為展覽空間，後續民間團隊進駐經營，結合深坑老街觀光及周邊青創資源，將成為深坑老街觀光新亮點。

城鄉局表示，新北城市風貌近年除了不斷翻新轉變，同時也注著文史記憶空間的活化再生。深坑分駐所改造工程在公私部門協力合作下，已於去年12月30日順利完工啟用，歡迎民眾年假走春能夠來深坑，逛老街、吃美食、玩傳藝，體驗當地歷史人文及建築風貌。