前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）去年加入T1職籃桃園永豐雲豹，從來台到比賽都掀起球迷的熱烈討論，合約到期後已返回美國，而據美媒報導，霍華德下一站傳出將與菲律賓Strong Group簽約，令許多台灣球迷感到遺憾，不過霍華德今日上傳影片預告三月有望回台灣，讓許多粉絲感到驚喜。

霍華德初一舉著寫著「金兔豹喜」的春聯，用中文喊「新年快樂」，並在貼文中以英文和中文寫下：「春節快樂，祝大家好運連連、福氣滿滿，我非常想念你們，迫不及待地想回來與我的台灣粉絲們團聚」，並預告可能會在3月回台灣，會來錄製他的播客。

貼文公開後獲得2.2萬人按讚，許多人留言：「老哥今年是龍年」、「算有心了」、「龍年了大哥」，對於今年是龍年，霍華德卻拿著兔年的春聯，有網友解釋是去年拍攝的影片回顧，霍華德只是重新拿出來用，貼文內還是有提到今年是龍年。