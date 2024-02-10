受強烈大陸冷氣團影響，今天（10日）各地低溫在10度左右，台北平地最冷甚至出現9.8度的低溫，明天（11日）持續受冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北最冷只有8度，下周一（12日）白天冷空氣會逐漸減弱，不過下周五（16日）有一小波東北季風增強，北台灣天氣將再度轉涼。

中央氣象署資訊顯示，明天持續受冷空氣影響，中部以北及宜蘭最冷僅8度左右，其他地區低溫在13度上下，北部、宜花白天高溫約17度，其他地區則有20度左右，日夜溫差較大；降雨方面，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

未來兩周天氣從乾冷變濕暖。（圖／中央氣象署）

下周一清晨依舊被冷空氣籠罩，台南以北及宜蘭地區最冷同樣只有8度，其他地區則在14度左右，白天冷空氣會開始減弱，氣溫緩慢回升；下周二、下周三（13、14日）清晨在輻射冷卻影響下，氣溫仍偏低，日夜溫差較大，各地為晴到多雲的天氣，僅東南部地區有零星短暫雨。

下周四（15日）水氣稍微增加，東半部地區及北部山區有局部短暫雨；下周五東北季風稍增強，北台灣天氣轉涼，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨；下周六（17日）東北季風減弱，氣溫回升，台灣周邊環境轉吹偏東風，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。