女星米可白過去曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」近年努力轉型，轉往戲劇圈發展，去年以《牛車來去》獲第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。事實上，她的老家在彰化鹿港經營糕餅店，她一有空就會回去幫忙，今年也不例外，往往都會擠滿客人爭相合照。

米可白今（10）日在IG上PO出影片，畫面中她穿著粉色毛衣，套上圍裙寫著「凰珍囍餅」4個字，手上拿著一塊餅，祝粉絲「新年快樂」，也提到因為網路不穩，所以不能直播，不過她之後也陸續在IG限時動態上分享更多短片，她介紹家人，可以看到店門口擠滿群眾，許多人希望可以和她合照，朋友還為她準備了舞龍舞獅表演，米可白還背上紅色背帶，上面寫著「米可白金鐘獎戲劇節目女配角獎」，她拿著紅包給表演人員，還現場發餅給群眾。

事實上，米可白老家的餅店在當地算是小有名氣，米可白雖然已經是明星，仍不忘要回家幫忙，她過去受訪曾透露，因為有不少粉絲過年會特地去買餅，希望可以遇到她，所以只要時間允許，她都會盡量回家幫忙，她還曾一天拍兩三百張照片，讓她都快笑僵了，她曾說，就算沒有買餅，只是喜歡看戲，她都沒有關係，都很樂意和大家合照，態度非常親民。