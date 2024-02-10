2024年「金廈兩岸春節煙火」，將於大年初一晚間20時在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放。（取自廈門衛視）

2024年海峽兩岸春節焰火晚會

圖為2021年海峽兩岸春節焰火晚會在廈門、金門同時點燃。（中新社資料照片）

2024年「金廈兩岸春節煙火」，今(2月10日)大年初一晚間20時，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放。長達30分鐘的精彩節目共分「龍年大吉」、「家人篇」、「朋友篇」、「情侶篇」及「幸福快樂年」等5個篇章，以凝聚兩岸濃濃的親情和思念，歡迎大家來逗熱鬧，一同團聚歡慶新年，一起開場夜空派對。

今年的「金廈兩岸春節煙火」施放活動，是由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府配合辦理，邀集相關單位協助，將於農曆大年初一晚上，在烈嶼鄉上林將軍廟前出海口和廈門市環島路黃厝沙灘，隔海同步高空施放，19時開始暖場、20時至20時30分施放。

縣府觀光處表示，兩岸煙火從2007年開始，至今已有17年的歷程了，廈門、金門兩地的春節煙火形成了常態化模式，每年春節，兩地的同胞都要共放煙火同慶佳節，期待這樣的煙火能夠像兩岸同胞的情誼一樣，長長久久。相信兩岸同放煙火，這並不是一場尋常的煙火，更是凝聚著兩岸濃濃的親情和思念。