近年臉書流行發祭品文，不少網友也樂於「湊熱鬧」，想看看能不能讓發文的人翻車。一名網友小年夜（8日）在臉書發出「集氣文」，每獲得1個讚就給姪女10塊錢，結果到截止時間竟吸引超過3.6萬名網友朝聖，最後原PO也說到做到，包了一包近37萬元的大紅包，並感謝所有按讚、留言的網友，「祝福大家龍年都能發大財、平安喜樂」。

一名男網友8日下午14時左右在個人臉書發文，只要每獲得1個讚就會包10塊錢的紅包給姪女，累計時間到除夕晚間21時截止，本來只是想跟自己的臉書好友互動，沒想到卻意外被狂分享，吸引一堆網友朝聖點讚。

在累計讚數的期間，原PO也發現情況越來越不對勁，數次留言喊「我開始感受到世上滿滿的惡意」、「X邀，按那麼快，是要叔叔去賣腰子嗎」、「有需要骨髓、眼角膜還是腎的，請儘速跟我聯絡」、「以下開放企業及小額贊助、業配或冠名」，最終在1天7個小時內獲得3萬6千多個讚。

「結算了，說話要算話！」原PO透露，其實他的姪女已經大學畢業在工作了，是個很貼心的乖女孩，平常兩人就是像朋友一般相處，這次也只是趣味性PO文，想跟臉書好友們互動一下，沒想到卻獲得這麼多關注，但他仍說到做到包了一包36萬8千元的大紅包給姪女，「總而言之，網路無遠弗屆，多一點善意，多一句好話，多一些正能量，也許大家都能更開心過每一天，謝謝」。