過年返鄉，親戚最愛問的就是有沒有另一半，或是在哪工作、薪水多少。就有一名網友表示，自己在台北工作，月薪7萬3，卻被南部的親戚酸窮，引起討論。鄉民看到對方的薪水驚呼「在高雄可以隨便翻桌」。

原PO在PTT八卦版發文表示，春節大家都返鄉團聚，其中有一位南部親戚，講話特別大聲，原來是在高雄科技業上班，月薪高達9萬元，這次年終還爽領3個月，加總起來年收高達135萬，自己在台北工作，月薪7萬3，被對方笑窮，讓他忍不住發問「是不是月薪90K，年終15個月在高屏地區可以過很爽，說話特別大聲？」

鄉民也紛紛留言：「9萬在南部是頂了」、「已經是高雄土豪等級了」、「還真的可以」、「在南部已經是PR99了」、「不只可以大聲，連翻桌都行」、「南部薪水出名的低，9萬是真的很猛」、「在高雄可以橫著走」、「南部很多連最低薪資都給不到的老闆，9萬的確非常高」。

還有人認為，9萬就連在北部也都很罕見：「9萬不只高雄，在北部也能很大聲」、「月薪9萬真的沒那麼容易」、「這薪水屌大北部一般上班族好嗎」、「年收135萬在台北也很吃得開」。