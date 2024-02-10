大年初一2月10日1名來自北部約30歲徐姓男子，和3名山友從玉山國家公園塔塔加登山口入山挑戰「南二段」，在玉山風口（地名）下切八通關路段時，不慎摔落深谷身亡。（翻攝畫面）

大年初一2月10日1名來自北部約30歲徐姓男子，和3名山友從玉山國家公園塔塔加登山口入山挑戰「南二段」，在玉山風口（地名）下切八通關路段時，不慎摔落深谷身亡。（翻攝畫面）

大年初一（2月10日）玉山驚傳山難！1名來自北部約30歲徐姓男子，和3名山友從玉山國家公園塔塔加登山口入山挑戰「南二段」，在玉山風口（地名）下切八通關路段時，不慎摔落深谷身亡；南投縣消防局午後獲報，唯基於安全考量，搜救人員預計明（11）日清晨出發上山，將視天候狀況申請空勤直昇機支援吊掛運送。

南投縣消防局10日下午16：42獲報指稱玉山風口（地名）有男子墜落3、400公尺深的山谷，已確定罹難，墜谷罹難的徐姓男子，與3名友人組成登山隊伍，由徐男擔任領隊，今從玉山國家公園塔塔加登山口入山攀登南二段，預計15日從台東縣向陽下山。

徐男在玉山風口下切八通關路段時，因冰天雪地的險峻環境，不慎摔落3、400公尺深的山谷，已確定罹難；南投縣消防局評估意外現場冰天雪地，加上天色漸昏暗，基於安全考量，搜救人員將於11日清晨5點出發上山，同時也叮嚀與徐男同行的3人尋找安全地點紮營過夜，待11日會合後，再視天候狀況申請直昇機支援吊掛作業，以將罹難者運送下山。