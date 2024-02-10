今日2月10日大樂透頭獎金額3.57億元共2注，每注各得1.78億元，分別在(臺中市太平區永成里永成北路191號1樓.財富自由彩券行. 0917147310)、(新北市中和區景平路479號.將帥彩券行.0917403789)開出。

2月10日大樂透春節大紅包開出情形：本期大紅包開出27組，總中獎注數為31注，其中23組為單注中獎，4組為2注均分。

本期開出大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注，每張都是獨得百萬獎金。此外，臺南市東區的「宗毅彩券行｣於今年春節加碼第二天(2/7)即開出一注百萬大紅包，今晚再度開出，也是獨得百萬獎金。

累計至今晚(2/10)為止，360組100萬的春節大紅包獎項已送出115組，還有245組百萬獎金待送出，明天大年初二大樂透頭獎保證一億元，並且會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾只要對中其中任6個，就能將百萬獎項帶回家，買一張彩券有機會同時對中億元頭獎和百萬獎項，想中獎的民眾別忘了買張彩券試試手氣。