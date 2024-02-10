年終獎金的多寡，也會影響到員工續留的意願，就連主管也不例外。一名男主管發文抱怨，明明自己升職主管快1年，年終卻比去年少4萬，讓他覺得自己很可悲，然而網友們一看到年終數字後，都認為是假抱怨真炫耀。

男主管在臉書社團「爆廢1公社」發文求安慰，不滿自己做越久，年終反而越來越少，明明去年職位調升成主管，到現在也當了10個月，結果年終卻是4年來最低，比去年還少了4.8萬，覺得自己很可悲。

男主管年終高達6位數，最高還領到25萬，被網友痛批是假抱怨真炫耀文。(圖／爆廢1公社)

透過截圖可以看到，原PO年終從第一年13.7萬，到隔年暴增至25.8萬，第三年掉到17.5萬，如今剩下12.7萬，幅度變化確實相當大。

但不少網友開轟原PO，認為是假抱怨真炫耀文：「有膽就離職啊」、「求安慰(X) 炫耀文(O)」、「我好像20年沒領過年終了」、「一般人年終都是3、4萬，你6位數還抱怨」、「笑你不敢離職」、「好了啦，新的一年在那假掰」、「總是有這種怕別人不知道自己錢很多的人」、「真的很可惡，別被公司壓榨，支持你離職」、「建議你PO在公司群組」。