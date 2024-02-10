直播主連千毅因叫賣在網路上成名，直播賣貨時一旁有火辣模特相伴，成為其直播特色，2019年在高雄爆出「直播主之亂」，以組織犯罪等罪判刑7年定讞，在新北地檢署發監執行，2023年6月入監，恐要等到2030年才能出來，誰料今日連千毅粉專突上傳他發紅包的照片，還向4人道歉。

連千毅的直播粉絲專頁蘭庭精品已許久沒發文，初一突然更新發出一張連千毅拿紅包的照片，看樣子似乎在發紅包：「祝大家新年快樂，今年沒辦法團圓」，並提到連千毅透過信表達對爸媽、老婆和家人感到抱歉，也感謝曾經支持過他的每個人，不過連千毅去年6月就入監，應該不可能發文。貼文最後揭曉發文者身分，是連千毅的姐姐，她痛心隔空喊話：「希望很吵跟愛講話的你，早點回家」。

蘭庭精品粉絲專頁初一更新了。（圖／蘭庭精品facebook）

去年的判決中指出連千毅自2019年7月間起就以天道盟太陽會高雄分會名義對外活動，他經營的蘭庭精品公司多名男性員工也都有加入天道盟太陽會高雄分會，有恫嚇嘲諷或不利連千毅或蘭庭精品的網友之行為，後來與經營寵物店的直播主鄭又仁發生糾紛，雙方互相於2019年9月17日至19日期間，連千毅方對於其認為屬鄭又仁人馬之被害人砸車、打人、砸店，鄭又仁也在9月17日至連千毅之直播倉庫外叫囂恐嚇。

連千毅一審及二審因剝奪他人自由被判處有期徒刑5個月，可易科罰金，主持高雄分會和恐嚇則依主持犯罪組織罪判處有期徒刑3年6個月，加上非法持槍彈和強制罪、毀損罪等等，最終判囚7年，預計2030年才可以出獄。