桃園大園區中山北路10日下午16時許發生住宅火警，消防局接獲通報後，派出消防人車前往搶救，火警造成3名外籍勞工死亡，原因疑似2樓外籍新娘煮食使用電器不當，造成電線短路起火。

警消表示，下午4時49分時發現3名民眾受困，入室搜救後，發現其中1名女性在3樓樓梯旁，明顯死亡未送醫。另1男1女於3樓後方房間救出，兩人均為OHCA，男子由草漯分隊救護車送長庚醫院，女性傷者由青埔分隊救護車送敏盛醫院，經搶救後2人仍因傷重不治。3名移工身分均不詳，員警確認身分中。

房東聞訊趕到現場表示，二樓是租給一對林姓台籍丈夫及邱姓印尼籍新住民20多年，去年他們就曾因為使用暖氣及電磁爐發生爆炸火警，當時就有請夫妻倆可以搬離，沒想到該對夫妻不僅拒絕，而且囂張表示要「老死在此」。詎料，今天再度發生火警，而且還奪走3條性命。

而三樓是租給附近的印尼小吃店，沒想到小吃店又將房子出租給外籍移工，連裡面住幾個人都不清楚，不過小吃店每月皆按時繳納4000元房租，因此她也沒多過問，沒想到會發生火警死亡事件，讓她不知如何是好。

市議員游吾和轉述，起火的二樓住戶是里辦公室與議員辦公室長期關懷的對象，過年前里辦公室才送冬令救濟物資給這對老夫婦，下午邱女煮食時電器使用不當，造成電線短路起火，邱女自行逃下樓時曾告知，她準備要煮飯時，插頭才剛插上去的時候發生爆炸，並起火燃燒，至於肇事原因仍待調查。