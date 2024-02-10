春節一到，不少人會利用機會到處走走逛逛，許多明星也會在社群媒體上分享新年趣事，女星楊丞琳就在今（10）晚曬出和老公李榮浩過年一起下廚的甜蜜照片，也放出兩人同框俏皮合照，大方放閃，讓粉絲獻上祝福「要一直幸福下去喔，新年快樂！」

楊丞琳在社群媒體上發文，表示「分享這兩三天的生活，平淡的美好，就是家的味道，大家龍年快樂」，放上許多充滿過年氣氛的照片，像是春聯、紅燈籠等照片，還可以看到他們兩人互相為對方拍照，可以看到「老公視角」下的楊丞琳綁著兩條辮子，甜甜的拿著一晚菜拍照，煮番茄蛋賢慧的樣子，李榮浩則是認真切菜、下廚的樣子被捕捉下來，還有一張是兩人臉靠臉一起盯著一碗湯圓的樣子，露出俏皮可愛的樣子甜蜜放閃。

楊丞琳春節和老公一起買菜、包餃子，一臉幸福的樣子，貼文曝光後，粉絲粉粉送上祝福，留言表示「新年快樂，家人一起過節就是最好的年」、「新年快樂，李氏夫婦」、「我們丞琳已經學會做菜了嗎，好棒」、「是李大廚在手把手教學嗎」、「啊啊兩個寶寶好可愛」、「能看出阿琳新年過得很開心了，希望新的一年阿琳的身邊充滿愛」、「你兩個別太甜了」。