邁阿密國際隊與香港足球隊4日在香港的友誼賽，梅西未若先前宣傳上場踢球，現場大批球迷喝倒采。

美國足球大聯盟（MLS）邁阿密國際隊（Inter Miami CF）本月4日在香港與香港足球隊舉行友誼表演賽，賽前主辦方自然拿邁阿密國際隊天王球星梅西（Lionel Messi）為號召大肆宣傳，果真吸引大批香港球迷購買昂貴門票進場看球，豈料梅西完全沒上場，球迷大失所望怒轟「退錢」。邁阿密國際隊9日聲明，對於梅西在球隊於香港交流期間為能上陣致歉，倘若球迷願意接納，球隊很希望再度訪港。

梅西在香港沒有上場，已經讓坐滿球場的4萬名香港球迷很不滿，雖然總教練馬提諾（Tata Martino）賽後向球迷請求原諒，然而邁阿密國際隊7日在東京與J聯盟神戶勝利船隊較量，比賽進行到第60分鐘時梅西居然登場，而且踢了30分鐘。香港遭遇「差別待遇」的論調暴衝。邁阿密國際隊遭逢嚴重公關災難。

梅西6日在日本打破沉默說明，1月底在沙烏地阿拉伯出賽時大腿肌肉不適，2月2日出賽僅上場7分鐘，4日香港賽事沒上陣是出於總教練的決定。梅西說，他知道香港那場有很多人到場看球，結果讓人遺憾，希望有機會能再去香港比賽。

隨美國足球大聯盟邁阿密國際隊訪問香港的球星梅西（右一），4日一直坐在場邊並未上陣，與事前主辦方宣傳不符，引發大批球迷不滿。（美聯社）

路透社報導，邁阿密國際隊9日聲明，對於梅西4日為能在香港登場比賽一事道歉，儘管不讓沒西上場的初衷良善，但球迷對於梅西與陣中另一球星、烏拉圭籍的蘇亞雷斯（Luis Suarez）未能出賽感到失望，球隊對此也表示遺憾。蘇亞雷斯當天因膝蓋發炎休兵。

球隊指出，原本考量等到時間接近香港賽登場前再決定是否讓沒西與蘇亞雷斯上場，但醫護人員評估兩人若出賽將承受很大風險。球隊理解，沒讓兩人上場的決定使香港球迷不滿、賽事主辦方《尚流》（Tatler）失落，球員受傷不是任何人的過錯，然而「遺憾的是，傷病是這場美好賽事殘酷一部分，」，球隊必須重申這些運動傷害的事實面，強調「球員健康始終優先」。

7日在東京的交流賽，球場空位一堆，門票只賣出2萬8614張。香港主辦方《尚流》雜誌亞洲版（Tatler Asia）也於9日宣布不會逃避責任、願意向透過官方管道購票的球迷退費50%，粗估為此損失710萬美元。