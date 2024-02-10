柯文哲夫人陳佩琪於除夕（9日）當天在臉書發文回顧，曾到「綠到出汁」的地方拜票，隨行人員發送的面紙，許多人樂於接受。另外，陳佩琪寫道，曾經私下問柯文哲，「若柯侯配？」柯文哲大笑說現在已經大贏了！

陳佩琪9日在臉書提到，曾到「綠到出汁」的地方拜票，隨行人員發送的面紙，許多人樂於接受。

陳佩琪也說，那段不堪回首的日子裡，真的要跟柯粉抱歉。ASD 光譜的人 ，本就沒有參透人心的能力，人家講話的隱喻， 不是表面上的意思，「他卻無法領悟。」

陳佩琪認為，人家不是以下架民進黨為第一要務，「而是盤算凹你去當小的」，能贏最好， 不能贏至少維持自己在野第一大黨的地位，還能讓民眾黨從此一蹶不振，「這種挖坑讓人跳的伎倆你也跳」，實在是...難怪柯粉傷心。

陳佩琪回顧，事後曾好好坐下來聊過，若侯柯配，「我曾私下問他會贏嗎？」他說柯粉流會流失許多許多，他要很努力很努力說服柯粉才會有機會贏。「我問他若柯侯配呢？」 他大笑說現在已經大贏了！

陳佩琪最後說，「嗯！我相信他的人生已經徹底檢討了，代表下次選舉翻向新的一頁了…」。