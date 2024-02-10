天后王菲和前夫竇唯所生女兒竇靖童跟隨父母腳步踏入演藝圈，從小就以帥氣造型面對大眾，穿搭展現獨特個性，去年她主演的電視劇《她的生存之道》拍攝殺青，今放出一張劇照，竇靖童和大11歲男星扮演情侶讓大批網友感到不解，直呼：「欠錢不敢和家裡說？」

女星王菲特立獨行，女兒竇靖童也繼承同樣個性，打扮十分前衛，身上有許多刺青，給早年給外界叛逆印象，中性打扮也讓外界對她的性向產生好奇，沒想到去年卻和大她11歲的38歲男星王傳君扮演情侶，雖然竇靖童已經27歲了，但許多人仍將她視為小女孩，和造型略微潦草的王傳君同框，能看出明顯年齡差。

海報在網上曝光後，許多網友驚呼：「竇靖童是不是欠錢不敢和家裡人說」、「王菲心想我也沒餓著孩子啊」、「異性戀是工作」、「竇靖童：沒辦法，那種題材不能播」、「你們關注的是彎直？我關注的是年齡差，總覺得竇靖童還是個青少年」、「不要有親嘴的戲求求了」、「菲姐，快來，帶刀」、「哈？大受震撼」、「好久沒看到竇靖童這麼女人味了」、「有點違和」、「感覺怪怪的」、「這對我眼睛不好」但也有網友持正面意見：「這幾張動圖居然挺有氛圍感的」、「挺文藝的」。