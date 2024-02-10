當我們思考地球上的生命還有多少時間時，自然而然會想到我們賴以維生的天體—太陽的最終結局，它最終將會膨脹成一顆紅巨星，並吞噬掉我們的星球，不過天文學家表示，即使太陽還有50億年的壽命，地球上的生物也不一定能夠活到那個時候，實際上大概我們星球上的生命只剩下10億年的時間。

據《天文學》（Astronomy）5日報導，天文學家艾奇爾（Dave Eicher）表示，地球上的生命遠不及太陽壽命的極限，雖然太陽仍還有足夠的核燃料來維持核融合反應，但它仍在穩步演變，就像所有的恆星一樣。

這是因為在太陽的核心，核反應將氫原子融合成氦，而氦卻無處可去，所以當這些氦元素持續增加，太陽核心密度會變大、壓力增加，這將會使得太陽的核反應變得越來越熱。因此，隨著時間的推移，太陽變得更加明亮，目前每十億年增加約10％，因次大約10億年後，太陽能量的增加將不可避免地使地球變暖，導致海洋蒸發和消失。

屆時地球已經不在太陽系的適居帶（habitable zone）裡面，也就是科學家所稱的液態水可能存在於行星表面的星系內區域。因此，地球上的生命故事已經完成了80％，準備步入最後的篇章。