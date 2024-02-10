大樂透3.57億初一開出2注，獎落新北中和、台中太平，各得1.78億元，春節大紅包則送出27組，有23名幸運兒抱走百萬。在高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注春節大紅包，每注都是獨得百萬獎金。
台彩10日晚間開出113000015期大樂透，獎號由小到大依序為05、06、11、13、28、34，特別號04。春節大紅包9個獎號，由小到大則為07、13、16、20、25、29、31、35、48。
春節大紅包今晚送出27組，其中23組單注中獎，4組2注均分，剩餘245組，明天初二下期（2/11）繼續加開。
大樂透頭獎獎落財富自由彩券行，臺中市太平區永成里永成北路191號1樓；以及將帥彩券行，新北市中和區景平路479。
另人稱奇的是，「春節大紅包」在高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注，每注都是獨得百萬獎金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。