香港喜劇天王周星馳(星爺)去年過年時，送出許多親自提筆寫下「心想事成」春聯，吸引許多網友和藝人瘋搶，藝人坤達和賈靜雯都抽中，坤達還在網路開箱。今（10）日大年初一，星爺分享收到粉絲送來的回饋紅包的影片，並提到「心想事成符」還有8張，符合條件的人有機會可以抽中，引發熱議。

61歲周星馳在IG分享一段影片，可以看到他背對粉絲，不斷有人排隊送上紅包，向他作揖、鞠躬，他則配文表示「去年得到心想事成符而飛黃騰達的善信，昨晚子時已來還神回饋我。符威力之大各位有目共睹」並提到還有機會得到，星爺的手寫春聯，他說「現心想事成符尚有八張，留言講出別出心裁的賀年語句，我將隨機送出。」

影片中還有一段小插曲，一名男子鞠躬後直接轉身離開，沒有給紅包，星爺就喊了一聲「喂，帥哥了不起喔」對方才乖乖拿出紅包交給星爺。星爺貼文曝光後，吸引11.5萬人按讚，紛紛希望有機會獲得星爺手寫的春聯，還吸引一堆藍勾勾和網友留言「星爺！龍年吉祥、龍星大悅」、「一人發夢是白日夢，多人發夢就不是夢」、「星爺！我養你！我養你呀」、「我對你的景仰有如滔滔江水，祝賀星爺，星想事成！」、「祝星爺好運龍來，今年總該抽到我了吧？」