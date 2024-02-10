資深媒體人、知名作家蔡詩萍也是台北市文化局長與前主播林書煒育有1女，18歲女兒蔡中泠越大越漂亮外，還是一名學霸、就讀日本早稻田大學，經常被讚「漂亮又有才」；最近蔡詩萍透露蔡中泠回台灣過年，半年沒練書法下手寫春聯，字跡曝光讓網友盛讚是「大師級」。

蔡詩萍昨（9）日除夕夜在臉書更新近況，提到去東京早稻田大學唸書的女兒蔡中泠，趁農曆新年回台灣，而蔡中泠先前都有練書法，但出國讀書的關係有半年左右沒練字，所以特地提筆寫春聯「惡補」；沒想到蔡詩萍公開蔡中泠隔半年沒寫的書法字跡，竟評點她「寫得馬馬虎虎」，在最後則不忘送上新年祝福。

蔡詩萍公開女兒蔡中泠親寫的春聯。（圖／摘自蔡詩萍臉書）

不過，網友一看蔡中泠親寫的春聯，根本沒有如蔡詩萍形容的「馬馬虎虎」，根本是大師級超專業的書法字跡，紛紛留言激讚，「人美字也美！祝您們家新年快樂、順心平安」、「寫得真好」、「寫這麼好還說馬馬虎虎，您要求也太高」、「才女信手拈來都是佳作」、「越長越漂亮還多才多藝」。

其實蔡詩萍在47歲才得到這個寶貝女兒，與林書煒都非常疼愛她，雖然蔡詩萍說女兒寫的春聯馬馬虎虎，但蔡詩萍2021年出書《我父親》，還讓她提了字，「我父親 一個桃園新家族的故事 蔡中泠書」，當時連知名作家、主持人蔡康永都說蔡中泠的字很漂亮。