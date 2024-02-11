甲辰龍年到，不少大陸網友曬出龍年活動照片，卻出現了一個有趣現象，很多「龍」的英文不再翻譯為dragon，而是「loong」。loong典出何處？dragon不能用了？「龍」究竟應該怎麽翻譯？帶著這些問題，陸媒採訪了海內外多位專家、學者，挖一挖dragon的歷史梗，看看loong的背後是怎樣的語言新「國潮」。

《澎湃新聞》報導，北京外國語大學英語學院副院長彭萍教授介紹，19世紀初，英國傳教士馬什曼在自己的著作裡提到了中國的龍，當時的注音用的就是「loong」，但他後面解釋的時候依然使用了「dragon」這個詞。

彭萍表示，在馬可波羅的東方遊記裡就有dragon這個詞，從外形上觀察，馬可波羅認為中國建築上的龍和西方的dragon這個詞有一定的相似之處。後來英國傳教士馬禮遜編出了史上第一部《華英字典》，裡面就將龍譯為了dragon。這部《華英字典》的影響非常深遠，dragon這個詞一直延續了下來。

事實上，中國龍的形象非常正面，是一種幫助人類的動物，在西方卻幾乎都是負面的。幾位對中國文化比較了解的西方學者這麽區分「dragon」和「龍」的內涵，總結來說西方龍是口吐烈焰、巨翅長鱗、烈性如火，形象負面；中國龍為馬頭、鷹爪、魚鱗、鹿角、蛇身、沒有翅膀，代表好運吉祥。

另外，還有版本取了公約數，出現了「ChineseDragon」。最新版的《牛津英語詞典》更新了「龍」的英文翻譯，收錄了詞條「Chinese Dragon」（中國龍）。2005年11月，北京奧運會吉祥物評選結果公開，原來呼聲最高的龍落選，「譯龍問題」進入公眾視野，這裡面就存在「龍」與「dragon」在國際傳播上的誤解。

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