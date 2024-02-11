你也有「經前症候群」嗎？根據統計，台灣約有47%的女性承受著這樣的困擾。每個月總在經期來潮的前幾天感到身體不適，像是情緒莫名的低落及身體不適，但症狀通常在生理期來潮後改善。其實，你可以試試以下的方式，緩解經前症候群的不適感。

經前症候群是一種週期性的症狀，具體表現可能包括緊張、焦慮、情緒異常低落或躁動、敏感、易怒、精神倦怠、食慾大幅增加或減少、頭痛、關節及肌肉酸痛、水腫、體重增加、乳房漲痛、腹瀉、暈眩、盜汗、心悸、肌膚問題、喉嚨痛、注意力下降等現象。

目前的研究認為，經前症候群發生的原因在於進入黃體期，使體內的黃體素及雌性激素發生改變，然而身體無法妥善地調適這些激素，進而產生生理反應，不過我們可以透過調整飲食、生活作息，改善經前症候群的發生。

飲食方面，可以選擇較為清淡，避免過油、過甜、冰冷、油炸等刺激性的食物，；降低鹽分的攝取減少水腫的發生，還可以多補充鈣質及維生素B6。值得注意的是，睡眠也是影響情緒的關鍵因素，因此建議保持良好的睡眠品質及規律的生活作息，亦是減輕經前症候群相當重要的一環。

此外，壓力也是原因之一。平時可透過冥想、舒緩按摩、打坐、接受心理諮商，適當地抒發壓力，因為穩定的情緒狀態，也有助於減少經前症候群。

若已從飲食及生活作息著手調整後，症狀依然沒有改善，或是症狀已經嚴重影響生活及社交行為，建議可到精神科或身心內科，接受專業的諮詢與協助，必要時加入藥物輔助以達治療效果。