年後轉職潮即將來臨，許多上班族領完年終後，動念找下一份工作。娛樂圈也有3位女星，出道前是空服員，因緣際會才加入演藝圈。

1.錢韋杉

50歲女星錢韋杉，從銘傳大學商業設計系畢業後，曾成功考取空服員，在華航飛了約1年。她以前是多部洗髮精廣告的頭髮替身，後來拍了電訊廣告打開知名度，逐漸進入演藝圈，2001年更在熱門偶像劇《流星花園》飾演優雅、霸氣的藤堂靜(靜學姊)一角，出色的外貌、173 公分的修長身材讓人印象深刻。2004年嫁給前籃球國手邱宗志後，錢韋杉生下兩子，把重心放在家庭生活，2021年更陪伴兩個兒子到美國求學、生活。

2.林予晞

林予晞在《戒指流浪記》飾演空服員，與飾演機師的黃柏鈞是分手情人。（HBO Asia提供）

38歲女星林予晞畢業於美國休士頓藝術學院互動多媒體設計系，從事多媒體設計相關工作兩年後，成功考上香港國泰航空空姐，飛了4年後，意外發現甲狀腺腫瘤而辭職。林予晞回台治療後，曾在TVBS擔任戲劇企劃人員，2014年被導演相中，演出《A咖的路》助理關關一角，清新、秀氣的外型受到注目，正式加入演藝圈，曾以《必勝練習生》、《台灣犯罪故事－出軌》入圍金鐘最佳女主角獎，《戒指流浪記》也有入圍金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎。

3.兵家綺

50歲女星兵家綺去年罹甲狀腺癌，除了開刀治療，還得終身服用甲狀腺素，令人心疼。出道前，兵家綺受到機師爸爸的影響，曾擔任華航空姐3年，任職期間遭逢3個空難，其中一件即是大園空難，讓她心理壓力很大，約滿後決定離職，投入演藝圈。

兵家綺曾透露空服員是份表面光鮮亮麗、背後十分辛苦的工作，很多同事都有婦科毛病，面對奧客、鹹豬手還要具備極高的耐心和熱忱。