近年來全球氣候變遷，極端氣候不僅對人類的生存造成了巨大的影響，自然環境及生物也都無一倖免，其中珊瑚大量白化、死亡更是國際關注的重要議題。珊瑚看似與人類生活沒有太大關聯，但倘若珊瑚消失，將對生態環境和人類生存造成巨大威脅。

珊瑚被稱為海中的熱帶雨林，海洋中約有四分之一的物種，在珊瑚礁中棲息、繁殖與覓食，形成了豐富的食物鏈，也保存了海洋的生物多樣性；除此之外，海岸及海底的變動，都會對珊瑚造成影響。透過分析珊瑚的骨骼，就能得知海洋變遷的歷程，因此珊瑚也是天然的活化石。

珊瑚是一種由骨骼和珊瑚蟲組成，其本身的顏色為灰白色，是珊瑚蟲體內存在的蟲黃藻，呈現出五彩繽紛的色彩，而它可以透過光合作用提供珊瑚養分。

珊瑚適合生長在20-28度的水溫，若溫度太高或太低，都會對珊瑚造成影響。近年受全球暖化、海水溫度持續攀升，以及過度人為汙染、海水酸化等影響，使珊瑚受到壓力將蟲黃藻排出，進而失去色彩，造成我們俗稱的珊瑚白化。白化後的珊瑚並不會直接死亡，若環境恢復，珊瑚重新找到蟲黃藻共生，便可回歸原貌繼續生存，反之環境持續惡化就會死亡。

珊瑚的死亡會造成大量的生物失去庇護，直接影響海洋的生物多樣性與平衡，並對漁業生態造成影響，對我們賴以維生的糧食、漁業經濟、觀光產業等帶來的衝擊，遠比我們想像的還要大。

近年研究發現，珊瑚生態蘊含許多具有醫藥價值的天然化合物，可用於化妝品或治療藥物中，是值得升入探討的未知新領域。除此之外，珊瑚更是自然防波堤，能夠保護海岸線不被海浪侵蝕；在颱風期間降低浪高度，減少危險性，是相當好的天然防線。

珊瑚的存在與自然環境、海樣生物多樣性及人類的生存息息相關，因此珊瑚保育刻不容緩。民眾在平時可不選購珊瑚相關產品，不觸摸海中珊瑚，並選用海洋友善防曬乳等方式，透過小舉動共同保護珊瑚，降低人為傷害。