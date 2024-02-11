農曆除夕是家家戶戶團圓圍爐的日子，但2016年2月7日除夕夜卻爆發一起慘案，桃園市龍潭區一名男子翁仁賢，認為從小就被兄長及父母欺壓，遭受許多不平等的對待，當天眾人在屋內享用年夜飯時，他竟然潑汽油縱火，釀成6死4人燒燙傷慘劇，最終死刑定讞，2020年4月1日晚間8時槍決伏法前，他竟還狂嗆，要「輪迴追殺家人」。

回顧這一起慘絕人寰的案件，翁男本身患有社交障礙，案發當天晚間，他將事先買好的汽油，往住家前廣場的2輛小客車潑灑，再進入家中餐廳內潑灑，拿火機點燃報紙後，朝餐廳裡面丟，火勢瞬間引燃並全面燃燒，導致父母、看護、姪媳與2名親姪無法逃生慘死。

翁仁賢2020年4月1日晚間8時40分左右遭槍決，遺體9時11分送出台北看守所。（中時資料照）

據了解，翁男從小學習成績不好，從小就是個性孤立，鮮少與人來往，原本小時候的志願是想經營牧場跟農場，因此，當時高職聯考選填志願時，就填了龍潭農工畜牧獸醫科，不料，家人卻擅自更改他的志願卡，讓他最後從汽車修護科畢業。他認為家人這麼做，是讓他一敗塗地的人生開始。

後來家人為了讓他完成願望，就租了一塊農地，讓他能種菜、養狗，但他卻屢屢遇到挫折，因而加深他的不滿，他曾提及因為獸醫師不配合，幫他的狗接生而導致難產死亡，還有自己照顧一周的母狗，卻被母親吵醒等，都讓他感到十分痛苦。

翁男更不滿的是他的成績比幾位兄長差，認為自小就被家人不公平對待，從國中開始就被當成異類，同學還說：「你不該活在這個世上」，翁男在這種心情之下，他曾表示沒有感受過父母親對他的關愛，許多不滿的情緒都沒有被正視及處理，最終埋下恐怖的殺人計畫。

除夕夜燒死6至親的翁仁賢，當年落網冷笑表示：「不會後悔」。（中時資料照）

2016年2月7日除夕夜，翁男在家族成員大多都回家過年之際，先在住家三合院前的廣場，將汽油倒在2輛自用小客車上，之後又在餐廳旁的廁所門口，將汽油朝飯廳裡面潑灑，翁男縱火後步行想要離去時，遇到侄子爆發扭打後，隨即騎機車逃離。

翁男被警方循線逮捕後，竟然不時發出冷笑，還問警方：「幾個人死掉？」他還說，就是想讓他們知道，為什麼我幾十年來，對整個家族的辛苦付出，卻被大家認為是最差，也要大家思考，一個沒吸毒又沒有喝酒的人，到底是受到多大的折磨，才會做出這種事，要讓大家體會到我所受的痛苦。翁男更是無悔意地表示，我一輩子都被糟蹋，想的只剩下「報復」。

翁仁賢認為從小受到家人不平等對待，竟在除夕夜縱火害奪6命。（中時資料照）

翁男歷經各級審判都被判處「死刑」，他還在高院更一審時，在法庭裡對法官嗆聲：「麻煩讀點書！」他被押解回牢裡的時候，面對媒體鏡頭時還「比中指」、做出「放屁」的挑釁動作，甚至在執行槍決前，要家人保重身體，在他死後「還會繼續追殺」，甚至好「幾個輪迴」。

2020年4月1日晚上8時執行槍決時，翁男不願配合，最後由法警及監所管理員將他拖到刑場，翁男死前吃了最後一餐，包含炸雞腿、控肉、荷包蛋，還連抽了4根香菸，注射麻醉劑後，最後由法警朝翁男背部開1槍，但翁男並未斷氣，法警再補第2槍，由檢察官會同法醫確認死亡後，遺體送往殯儀館，自此結束翁男54年的一生。

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